Пункт временного пребывания откроют для остающихся без отопления жителей Подольска

Фото: телеграм-канал "Григорий Артамонов"

Пункт временного пребывания для жителей Подольска, которые остаются без отопления, откроют на базе универсального спортивного центра "Юность" в микрорайоне Климовск. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.

По его словам, пункт откроется в проезде Юности, дом 1, он начнет работу в 09:00. Для людей, у которых нет отопления, организуют горячее питание и чай, также можно будет принять душ и отдохнуть, указал Артамонов.

В ночь на 5 января на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" произошел прорыв, из-за чего была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома. На следующий день в микрорайоне ввели режим ЧС локального характера на время ликвидации аварии.

Подмосковные власти рассчитывали возобновить подачу отопления в основную часть домов микрорайона в Подольске к утру 7 января. На данный момент тепло подано уже в 45 домов, но с заниженными параметрами.

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