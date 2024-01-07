Второй котел для подачи тепла в дома запустили в Подольске

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Второй котел для подачи тепла в многоквартирные дома начал работу в Подольске. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

С его слов, с двумя работающими котлами достаточно мощности, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления. Он считает, что проблемой в данный момент может стать состояние труб и батарей в домах, поскольку они могли быть частично заморожены. Воробьев добавил, что мобилизовано много аварийных бригад, работающих над тем, чтобы как можно быстрее подключить здания к отоплению.

Губернатор отметил, что в данный момент к котельной подключили еще 13 домов, расположенных в микрорайоне Климовск на Симферопольской, Западной, Заводской улицах, Октябрьской площади, проспекте 50-летия Октября и на улице Дмитрия Холодова.

Ранее глава горокруга Григорий Артамонов заявил, что на базе универсального спортивного центра "Юность" в Климовске заработал пункт временного пребывания для жителей, в домах которых нет отопления. Для людей подготовили горячее питание и чай, также можно будет принять душ и отдохнуть.

В ночь на 5 января на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" произошел прорыв, из-за чего приостановили подачу тепла и горячего водоснабжения в жилые дома. На следующий день в микрорайоне ввели режим ЧС локального характера.

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