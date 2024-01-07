В Турции второй раз за сутки отбуксировали следовавший в РФ танкер – СМИ

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

В субботу, 6 января, буксиры береговой охраны помогли танкеру, у которого возникла неполадка в Эгейском море. Это уже второй случай за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении турецкой береговой охраны.

Речь идет о танкере Elijah, который следовал из Испании в Россию. У корабля вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы возле острова Гекчеада.

Уточняется, что идущий под флагом Панамы танкер отбуксировали к причалу острова Бозджаада. Данный инцидент не сказался на движении судов.

В ночь на 6 января двигатель вышел из строя у пустого танкера Sundoro, который следовал из Мальты в РФ. Его также отбуксировали в проливе Дарданеллы.

Ранее СМИ сообщали о том, что шесть танкеров из России, которые везли примерно 5 миллионов баррелей нефти марки Sokol, застряли на пути в Индию. По данным журналистов, пять приостановленных танкеров принадлежат "Совкомфлоту", а владелец шестого пока не определен.

До этого Соединенные Штаты включили в антироссийские санкции четыре компании и нефтяной танкер Sanar 15 под российским флагом.