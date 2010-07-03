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02:47

11 человек погибли в результате взрыва на свадьбе в Иране

происшествия за рубежом

Фото: EPA/TASS/ABEDIN TAHERKENAREH

Не менее 11 человек погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы в провинции Курдистан на западе Ирана. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Мехр.

Известно, что взрыв прогремел в свадебном зале в городе Саккез. Среди погибших есть пятеро детей. При этом точное количество погибших сейчас уточняется. Кроме того, 34 человека получили ранения различной степени тяжести.

Информации о состоянии здоровья пострадавших пока нет. Отмечается, что они были доставлены в местные больницы.

Ранее СК назвал официальную версию взрыва в доме в Белгородской области. При этом в ведомтве уточнили, что окончательную версию назовут после проведения всех экспертиз.

Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Южной в поселке Яковлево 3 декабря. Стены дома с четвертого по первый этажи обрушились. В результате ЧП погиб один человек, еще шестеро пострадали.

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