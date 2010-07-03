Взрыв произошел в центре Джакарты

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Взрыв произошел в столице Индонезии Джакарте. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Уточняется, что взрыв прогремел на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты около 07:05 (03:05 по Москве). Рядом с ним находятся президентский дворец, верховный суд и министерства.

Представитель национальной полиции сообщил газете, что в результате инцидента пострадали двое военнослужащих, их госпитализировали в больницу.

Полиция сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. По информации некоторых СМИ, на месте ЧП взорвалась дымовая шашка.

В августе произошел взрыв газа в немецком городе Хитцаккер в Нижней Саксонии. В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе двое россиян в возрасте 18 и 24 лет. Ожоги также получили 80-летняя немка и 21-летний гражданин Танзании.

