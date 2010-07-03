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Три взрыва прогремели в центре Бишкека в кафе, которое находится на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. ЧП произошло в 13:38.

Как сообщает Sputnik Киргизия, по предварительным данным, есть пострадавшие. После взрывов возникло возгорание, на место выехали пожарные, полиция и скорая помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В августе произошел взрыв газа в немецком городе Хитцаккер в Нижней Саксонии. В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе двое россиян в возрасте 18 и 24 лет. Ожоги также получили 80-летняя немка и 21-летний гражданин Танзании.

