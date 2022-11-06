В Танзании упал пассажирский самолет

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Precision Air. Об этом сообщается на странице перевозчика в Twitter.

Отмечается, что лайнер рейса PW 494 направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на France-Presse, воздушное судно упало в озеро Виктория. Причиной происшествия стали плохие метеоусловия. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в Якутии пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Его обнаружили только спустя 10 дней. На месте крушения были обнаружены тела двух человек, один член экипажа выжил.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!