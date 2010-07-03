Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии в ЕАО

Фото: ГУМЧС России по Еврейской автономной области

Уголовное дело возбуждено в Еврейской автономной области после гибели пяти человек в ДТП на трассе в Смидовичском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Авария произошла на трассе между селами Белгородское и Смидович. По данным надзорного ведомства, водитель Toyota Ipsum не справился с управлением и врезался в Toyota Wish, выехав на встречную полосу. В результате столкновения водитель автомобиля Toyota Ipsum и четыре пассажира скончались. Водитель Toyota Wish получил тяжелые травмы.

Ранее представитель УМВД России по региону сообщал агентству, что в аварии погибли девочки 2002 и 2003 годов рождения, женщина 1985 года рождения и мужчина 1978 года рождения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время проводятся автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

В конце октября два человека погибли и один пострадал в результате аварии на Варшавском шоссе в ТиНАО. У поселения Роговское столкнулись три легковых автомобиля. Один из автомобилей стоял на второстепенной дороге и пропускал едущие по шоссе машины. Сзади в него врезалась машина, в результате чего первый отбросило на проезжую часть шоссе, где он столкнулся с третьим транспортным средством.

