В ДТП с микроавтобусом в Коми пострадали 11 человек

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Микроавтобус столкнулся с иномаркой в Коми. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УГИБДД по республике.

"ДТП произошло во вторник на 294-м километре трассы Сыктывкар – Ухта, автомобиль KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. В результате пострадали 11 человек, восемь из них были госпитализированы", – заявили в пресс-службе ведомства.

Водители и пассажиры избежали гибели благодаря тому, что использовали ремни безопасности. По факту произошедшего инициирована проверка.

Ранее 6 ноября стало известно, что шесть пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП в Волгограде. По предварительным данным, 46-летний водитель "Газели" совершил наезд на припаркованный автомобиль.