Шесть пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Волгограде

Авария с участием маршрутки и грузовика произошла в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По предварительным данным, 46-летний водитель "Газели" совершил наезд на припаркованный автомобиль Freightliner. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров микроавтобуса. У них диагностированы травмы различной степени тяжести, их доставили в больницы.

"Водитель "Газели" поснимал опознавательные знаки маршрутного такси и говорит, что подвозил знакомых. На место выехали сотрудники технадзора", – отметил представитель ведомства.

1 ноября ДТП с участием грузовика произошло на трассе под Волгоградом. Легковушка столкнулась с фурой на трассе Р-22 в Михайловском районе Волгоградской области. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не выдержал дистанцию и врезался в грузовик МАЗ-6312 с прицепом.

Жертвой аварии стал один человек. Еще шестеро, включая детей, пострадали.

