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Происшествия

11:11

Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП с фурой под Волгоградом

происшествия ДТП

ДТП с участием грузовика произошло на трассе под Волгоградом, сообщает РИА Новости. Жертвой аварии стал один человек. Еще шестеро, включая детей, пострадали.

Легковушка столкнулась с фурой на трассе Р-22 в Михайловском районе Волгоградской области. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не выдержал дистанцию и врезался в грузовик МАЗ-6312 с прицепом.

Скончался водитель легковушки. Его пассажиры госпитализированы с травмами различной степени. Это 35-летняя женщина, 17-летняя девушка, двое 15-летних подростков, а также 13-летний и 8-летний мальчики.

Водитель грузовика после аварии скрылся с места, но был задержан в соседнем Иловлинском районе. Мужчина заявил, что не почувствовал момента столкновения.

Ранее сообщалось о крупной аварии в Томске. Там легковой автомобиль сбил на тротуаре трех пешеходов и врезался в припаркованную машину, которая столкнулась с автобусом. В результате аварии один человек погиб, пятеро пострадали.

По данным УМВД, женщина-пешеход погибла на месте происшествия, еще два пешехода и два пассажира автомобиля SsangYong, а также водитель автомобиля Renault Logan доставлены в медучреждение. В момент аварии в автобусе находилось около 15 пассажиров, никто из них не обратился за медицинской помощью.

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