Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Томске

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В пятницу, 1 ноября, в Томске легковой автомобиль сбил на тротуаре трех пешеходов и врезался в припаркованную машину, которая столкнулась с автобусом. В результате аварии один человек погиб, пятеро пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Томской области.

Как уточняется, инцидент произошел на проспекте Фрунзе. Там автомобиль Renault Logan, которым управлял 55-летний водитель, выехал на тротуар, врезался в опору ЛЭП, после чего наехал на трех пешеходов и припаркованный SsangYong.

"От удара автомобиль SsangYong начал движение и, выехав на проезжую часть, совершил столкновение с автобусом ПАЗ", – рассказали в полиции.

По данным УМВД, женщина-пешеход погибла на месте происшествия, еще два пешехода и два пассажира автомобиля SsangYong, а также водитель автомобиля Renault Logan доставлены в медучреждение.

В момент аварии в автобусе находилось около 15 пассажиров, никто из них не обратился за медицинской помощью. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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