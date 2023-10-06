Мать годовалого ребенка задержали по делу об истязании малыша на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мать подозревают в истязании годовалого сына в квартире на Новокуркинском шоссе. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

22-летняя женщина призналась, что она и ее 40-летний сожитель систематически избивали ребенка. Кроме того, ей не хватало денежных средств и времени, поэтому она не всегда успевала вовремя кормить малыша.

В ближайшее время суд изберет матери меру пресечения, уточняют в прокуратуре. Ранее в рамках уголовного дела задержали ее сожителя. Суд заключил мужчину под стражу.

Годовалого ребенка обнаружили в квартире жилого дома на северо-западе Москвы 2 октября. Соседи пожаловались в полицию на плач малолетнего. Правоохранители установили, что в доме нет продуктов питания, а надлежащие условия малышу не созданы.

Кроме того, мальчика долгое время подвергали насильственным действиям. Его отправили в одну из столичных больниц, где теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.