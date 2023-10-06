Администратора телеграм-каналов осудят в Москве за вымогательство 4,5 млн рублей

Фото: 123RF/gioiak2

Администратора телеграм-каналов, 38-летнего жителя Астрахани, осудят в Москве за вымогательство 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Московская прокуратура утвердила обвинение в соответствии с пунктом "б" частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере").

"Установлено, что 11 марта 2022 года обвиняемый, являясь администратором двух телеграм-каналов, имея умысел на последующее вымогательство денежных средств одного из сотрудников крупной госкорпорации, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами", – заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, с марта по июль 2022 года мужчина занимался размещением в телеграм-каналах материалов, содержащих сведения, позорящие потерпевшего и его близких. Кроме того, он публиковал негативные, компрометирующие и дискредитирующие данные. Действия обвиняемого могли причинить существенный вред правам и интересам потерпевшего, а также его близким.

В ведомстве установили, что позже мужчина, скрыв, что является администратором телеграм-каналов, обратился к представителю потерпевшего. Он угрожал, что не будет удалять статьи и распространит компромат, если ему не выплатят сумму свыше 4,5 миллиона рублей. Также мужчина предоставил реквизиты банковских карт своих знакомых для перевода денег.

В свою очередь, потерпевший обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был задержан. В прокуратуре добавили, что дело направят в Хамовнический районный суд. В настоящее время мужчине избрали меру пресечения в виде ареста.

В июле этого года администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова задержали по подозрению в вымогательстве. Изначально Тверской суд Москвы арестовал его до 13 сентября. Позже столичный суд продлил его арест до 13 декабря.

Следствие установило, что Поляков совместно с другими фигурантами дела вымогали 40 миллионов рублей у руководства АО "Ланит" за удаление и блокировку негативных публикаций, которые могли причинить существенный вред законным интересам и правам компании и ее руководству.

"Московский патруль": в Москве задержали вымогателей, притворявшихся общественниками