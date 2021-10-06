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Происшествия

07:32

В Хабаровском крае нашли тайник с черной икрой на 55 млн рублей

происшествия регионы

Фото: depositphotos/lenyvavsha

Браконьерский тайник с черной икрой на сумму 55 миллионов рублей нашли в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом пишет РИА Новости.

Тайник находился в поселке Маго на территории промышленной базы в нежилом помещении. В нем правоохранители обнаружили более 340 пластиковых контейнеров с икрой.

"Общий вес изъятой рыбной продукции – свыше 170 килограммов", – говорится в сообщении.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские изъяли более тонны красной икры у водителя внедорожника на Камчатке. Ее стоимость превысила 34 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что в Москве изъяли более 10 тонн незаконно добытого осетра, занесенного в Красную книгу. Склад, где хранилась замороженная рыба, обнаружили в ВАО. В 10 километрах от склада находился цех, работники которого в антисанитарных условиях перерабатывали сырье.

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