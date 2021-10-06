Трое военных погибли при крушении вертолета в Тунисе – СМИ

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Фото: depositphotos/whitelook
Военный вертолет потерпел крушение в Тунисе. Об этом информирует местная радиостанция Mosaique.
Как рассказал СМИ представитель министерства обороны страны Мухаммед Закари, воздушное судно разбилось во время ночных учений в районе Хамма в провинции Габес.
"В результате крушения погибли трое находившихся на борту военнослужащих", – утверждается в сообщении.
По данным радиостанции, на место происшествия будет направлена специальная комиссия. Ее членам предстоит выяснить причины случившегося.
Ранее вертолет Robinson R-44 упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека, все они погибли.
Известно, что вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М". Он выполнял учебно-тренировочный полет.
В результате происшествия СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").
Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Еще одна версия – техническая неисправность.
Следственный комитет взял на контроль расследование авиакатастрофы в Лыткарине
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