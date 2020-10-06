Прокуратура проверит экстренную посадку самолета в Пулково

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Начато расследование после возвращения в петербургский аэропорт Пулково самолета авиакомпании "РусЛайн". Причиной стала неисправность передней стойки шасси лайнера, говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Прокуратура контролирует обеспечение пассажиров всем необходимым и предоставление авиакомпанией резервного борта", – заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась информация, что самолет "РусЛайн", который направлялся из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу, вылетел в 13:27, на его борту было 29 человек. После взлета экипаж сообщил о неисправности передней стойки шасси. В результате было принято решение вернуться обратно в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно в 14:32. Никто не пострадал, уточнили в прокуратуре.

В сентябре самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, не смог штатно приземлиться из-за выбежавшей на взлетно-посадочную полосу собаки. Инцидент произошел в петербургской воздушной гавани.