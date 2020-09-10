Собака на взлетной полосе помешала посадке самолета в Санкт-Петербурге

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, не смог штатно приземлиться из-за выбежавшей на взлетно-посадочную полосу собаки. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в аэропорту Пулково.

"В 8:41 самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург, при заходе на посадку ушел на второй круг. Причиной стало сообщение о нахождении в районе взлетно-посадочной полосы собаки", – сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Сотрудники аэропорта проверили полосу и не нашли там признаков животных. В конечном итоге самолет успешно приземлился спустя 11 минут.

В начале августа сообщалось, что в Пермском крае удалось посадить истребитель МиГ-31 с выявленной неисправностью шасси. Позднее стало известно, что одно из колес задней стойки разрушилось.

