Истребитель МиГ-31 приземлился в Перми с поломкой задней стойки шасси

Фото: ТАСС/Kremlin Pool/Zuma

Истребитель МиГ-31 сел в Пермском крае посадили после разрушения одного из колес задней стойки. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что полет был тренировочным.

"11 августа в Пермском крае при выполнении посадки после планового учебно-тренировочного полета самолета МиГ-31 руководителем полетов было обнаружено разрушение одного из колес задней стойки шасси истребителя. Руководитель полетов предупредил об этом командира воздушного судна", – рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

После выявления неисправности пилоты смогли посадить самолет без повреждений, в штатном режиме.

На минувшей неделе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калужской области. Инцидент произошел в Малоярославецком районе. В результате происшествия погиб пилот.

