Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА за ночь

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 34 украинских БПЛА над регионами России в ночь на субботу, 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 14 дронов было сбито над акваторией Черного моря, 8 - в небе над Смоленской областью, 5 – над территорией Брянской области, по 3 БПЛА – над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще 1 дрон был сбит над территорией Калужской области.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом было сбито 6 украинских БПЛА. В результате падения обломков дрона в одном из районов области произошло возгорание травы, в другом – незначительно повреждена кровля социального учреждения.

Также силы ПВО ликвидировали 10 дронов за три часа над регионами России. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в пятницу, 5 сентября. Шесть дронов было уничтожено над Воронежской областью, два – в небе над Брянской областью и по одному – над Смоленской областью и акваторией Черного моря.