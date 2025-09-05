Форма поиска по сайту

05 сентября, 23:57

Происшествия

Дежурные силы ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 10 украинских БПЛА за три часа, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в пятницу, 5 сентября. Шесть дронов было уничтожено над Воронежской областью, два – в небе над Брянской областью и по одному – над Смоленской областью и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 92 украинских БПЛА в ночь на 5 сентября. Большая часть дронов была сбита над территорией Брянской области – 15 штук.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что два района региона подверглись атаке дронов со стороны Украины. Никто из местных жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

