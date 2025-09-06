Силы ПВО ликвидировали 6 украинских БПЛА в небе над Воронежской областью

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 6 украинских БПЛА над территорией Воронежской области в ночь на субботу, 6 сентября. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

В результате падения обломков дрона в одном из районов области произошло возгорание травы, которое было оперативно потушено. В другом районе была незначительно повреждена кровля социального учреждения.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Губернатор подчеркнул, что в регионе была отменена опасность атаки БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 10 украинских БПЛА за три часа над регионами России. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в пятницу, 5 сентября. При этом 6 дронов было уничтожено над Воронежской областью