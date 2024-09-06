Экс-замглавы МЧС Барышева допрашивали несколько раз еще до возбуждения дела

Фото: mchs.gov.ru

Правоохранительные органы начали проверку по квартире бывшего замглавы МЧС России Павла Барышева несколько месяцев назад, а его самого допрашивали несколько раз еще до возбуждения уголовного дела. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Проверка по законности получения квартиры Барышевым как нуждающимся в улучшении жилищных условий проводилась несколько месяцев", – заявил собеседник агентства.

По данным правоохранителей, еще до возбуждения уголовного дела Барышев несколько раз был на допросе еще в рамках доследственной проверки и давал объяснения.

Генерал-полковник Барышев был снят с должности заместителя руководителя МЧС в мае 2021 года указом Владимира Путина. Документ вступил в силу с момента подписания. Барышев занимал данный пост с февраля 2017 года.

Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Барышев в период с 2017 по 2019 год подготовил поддельные документы о наличии у него права на обеспечение жильем. В результате с помощью этих документов он похитил трехкомнатную квартиру в Москве, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей.

