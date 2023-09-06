Обращений от россиян в связи с наводнениями в Стамбуле не поступало – генконсульство РФ

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В генконсульство Российской Федерации в Стамбуле не поступало обращений от россиян из-за наводнений в городе, из-за которого погибли минимум два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

"Обращений от росграждан (в связи с наводнением. – Прим. ред.) не поступало", – отмечается в сообщении.

В свою очередь, прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже приступила к расследованию инцидента, связанного с гибелью людей в результате наводнения. Известно, что наводнение в Стамбуле произошло после первого за многие месяцы ливня, обрушившегося на город в ночь на 6 сентября.

Сильнее всего пострадали районы Арнавуткей и Башакшехир на севере Стамбула, а также окрестности Нового аэропорта. Из-за наводнения образовались серьезные заторы. Кроме того, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках. Люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды.

Руководство провинции Стамбул предупредило граждан о ливне заранее, объявив желтый уровень опасности в ряде северных районов. Жителей призывали не выходить на улицу без крайней необходимости.

По словам главы министерства здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, в результате наводнения погибла женщина в районе Башакшехир, также погибла 32-летняя гражданка Гвинеи. Кроме того, в результате инцидента пострадали не менее 12 человек.

В управлении губернатора Стамбула заявили, что порядка 1,8 тысячи жилых домов, магазинов и офисов оказались затоплены в городе в результате прошедших мощных ливней, передает ТАСС. Там же уточнили, что все пострадавшие проходят лечение в больницах. Предварительно установлено, что заблокированных граждан в домах и офисах нет.

"Медицинские услуги оказываются в государственной больнице Башакшехир, в больнице Чам и Сакура, которые тоже частично пострадали от наводнения", – сообщило управление губернатора.

По данным властей, в Стамбуле 5 сентября около 21:00 по московскому времени начались сильные ливни. На квадратный метр выпало в среднем 125 миллиметров осадков.

В конце августа сильнейшие дожди прошли в Таджикистане. Спасатели установили, что после дождя сход селя привел к гибели 100 голов домашнего скота. Позже глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи сообщила, что число погибших в результате проливных дождей в Таджикистане увеличилось до 21 человека. Она заявила, что спасательные работы в стране продолжаются.

Прокуратура Стамбула начала расследование в связи с наводнением