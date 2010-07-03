Задержан подозреваемый в нападении с ножом на мужчину в Москве

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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений мужчине в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.

"На пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Зеленоградскому округу поступил сигнал "тревога" из организации. Прибывшим росгвардейцам охранник пояснил, что несколько минут назад неизвестный ударил ножом мужчину и убежал", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что еще до прибытия росгвардейцев сотрудники вневедомственной охраны оказали пострадавшему первую медпомощь и вызвали медицинскую бригаду.

"По "горячим следам" сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. Им оказался 30-летний житель столицы", – заявили в пресс-службе.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента подозреваемый передан сотрудникам полиции. Пострадавший по результатам медицинского осмотра был госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается.

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