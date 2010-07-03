Представитель Михалкова объяснил нападение на студию режиссера

20:16
20:16
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Фото: depositphotos/thisisarto
Представитель кинорежиссера Никиты Михалкова связывает разбитые окна в студии с выходом авторской программы "БесогонТВ". Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
"За последние несколько лет здание студии "Тритэ" Никиты Михалкова неоднократно подвергалось нападениям злоумышленников. Сегодня ночью окна студии были разбиты снова. Полагаем, что данные действия могут быть связаны с авторской программой "БесогонТВ" – ведь все летние каникулы на телеканале "Россия 24" шли выпуски из "Золотой коллекции" – это программы на самые острые и злободневные темы", – сказано в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что недавно программу начал транслировать телеканал RT на зарубежную аудиторию, и это тоже могло вызвать негативные настроения в адрес режиссера. Особенно это могло затронуть тех, "для кого традиционные культурные и исторические ценности нашей страны являются враждебными", подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в центре Москвы неизвестный разбил стекло в киностудии Никиты Михалкова. ЧП случилось в ночь на 3 сентября в студии "Тритэ" в Малом Козихинском переулке. Неизвестный стулом разбил витринное окно и скрылся.
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