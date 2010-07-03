Неизвестный разбил стулом стекло в киностудии Михалкова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре столицы неизвестный разбил стекло в киностудии режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября в студии "Тритэ" в Малом Козихинском переулке. По словам собеседника агентства, неизвестный стулом разбил витринное окно студии, после чего скрылся с места преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящий момент ведутся поиски преступника.

В июне неизвестный украл у звукорежиссера столичного театра два ноутбука MacBook стоимостью 300 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Петровке.

