Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами

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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых в нападении на автомобилиста в Москве.

Инцидент произошел около 17:54 в понедельник, 2 сентября, на ТТК в районе Бегового тоннеля. Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части. Далее один из нападавших разбил молотком стекло машины и отнял сумку с крупной суммой денег. После этого злоумышленники скрылись, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

В популярных телеграм-каналах уточняется, что в портфеле могло находиться до 250 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что внедорожник Toyota Land Cruiser 150 похитили на западе столицы. Инцидент произошел в районе Ясенево. Материальный ущерб составил около четырех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

