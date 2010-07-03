Неизвестный украл 50 тысяч рублей у девушки в Москве

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Неизвестный воспользовался стрессовым состоянием девушки и похитил у нее 50 тысяч рублейв Тверском районе столицы.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел 25 августа во дворе дома на Страстном бульваре, когда 21-летняя жительница столицы сидела на скамейке и плакала после ссоры с возлюбленным.

К девушке подошел незнакомый мужчина и спросил, почему она плачет. Потерпевшая не стала отвечать на вопросы и ушла. Через несколько минут она вспомнила, что оставила на скамейке кошелек.

Когда девушка вернулась, бумажника с 50 тысячами рублей, банковскими картами и документами не обнаружила. Позже прохожие нашли кошелек, однако в нем отсутствовали деньги. После этого девушка обратилась в полицию.

27 августа неизвестные похитили телефон у мужчины, который попросил сфотографировать его с актером Олегом Тактаровым.