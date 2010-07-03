Телефон похитили у мужчины во время фотографирования с актером Тактаровым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неизвестные похитили телефон у мужчины, который попросил сфотографировать его с актером Олегом Тактаровым, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Соляном проезде. 51-летний житель Подмосковья встретил на улице Тактарова и попросил двух граждан азиатской наружности сфотографировать их на его телефон.

После этого потерпевший разговорился с актером, а когда вспомнил про телефон, оказалось, что незнакомцы скрылись. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Олег "Русский медведь" Тактаров – чемпион мира по смешанным боевым искусствам. Активно снимается в кино и на телевидении.

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