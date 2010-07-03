С банковского счета москвича украли более трех миллионов рублей

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Неизвестный похитил более трех миллионов рублей с банковского счета москвича, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

В ОВД "Замоскворечье" обратился мужчина 1972 года рождения. Он рассказал, что ему позвонил "сотрудник службы безопасности банка", который предложил обезопасить счета и денежные средства. Для этого он попросил сообщить поступающие SMS-коды.

Таким способом злоумышленник заполучил реквизиты банковской карты заявителя. На следующий день мужчина обнаружил, что с его счета списали 3 155 176 рублей.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на северо-востоке столицы неизвестный под видом соцработника украл более миллиона рублей из квартиры пенсионерки. В полицию обратилась женщина 1937 года рождения.