06 августа, 13:27Происшествия
Уголовное дело возбуждено после хлопка в квартире на западе Москвы
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В Москве возбудили уголовное дело после хлопка в квартире на улице Артамонова. Следователи установят обстоятельства гибели мужчины, сообщает пресс-служба столичного СК.
Сейчас проходит осмотр места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. По предварительной версии, мужчина мог совершить суицид.
Прокуратура взяла на собственный контроль расследование уголовного дела.
Детонация неустановленного предмета произошла в квартире на улице Артамонова днем 6 августа. В результате конструкции дома и системы жизнеобеспечения не были нарушены, однако в одной из комнат незначительно повреждено остекление.
Из-за происшествия погиб мужчина 1962 года рождения. Как отмечали родственники погибшего, он уже выказывал суицидальные наклонности.
Хлопок произошел в доме по улице Артамонова