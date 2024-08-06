Уголовное дело возбуждено после хлопка в квартире на западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Москве возбудили уголовное дело после хлопка в квартире на улице Артамонова. Следователи установят обстоятельства гибели мужчины, сообщает пресс-служба столичного СК.

Сейчас проходит осмотр места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. По предварительной версии, мужчина мог совершить суицид.

Прокуратура взяла на собственный контроль расследование уголовного дела.

Детонация неустановленного предмета произошла в квартире на улице Артамонова днем 6 августа. В результате конструкции дома и системы жизнеобеспечения не были нарушены, однако в одной из комнат незначительно повреждено остекление.

Из-за происшествия погиб мужчина 1962 года рождения. Как отмечали родственники погибшего, он уже выказывал суицидальные наклонности.

