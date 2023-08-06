ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Чонгарский мост на севере Крыма

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Силы ПВО сбили часть ракет, сообщил в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

"Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", – уточнил он.

По словам Аксенова, проезд временно осуществляется через ПП Армянск и Перекоп. Он попросил сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

В частности, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при ударе по мосту и поселку Чонгар ВСУ применили ракеты Storm Shadow. Он добавил, что было попадание по школе.

До этого ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По словам врио главы Херсонской области, киевские террористы выпустили 12 ракет. 9 из них были сбиты ПВО. Помимо этого Сальдо заявил о повреждении Стрелкового месторождения в городе Геническ.

Ранее сообщалось, что украинские войска подвергли обстрелу село Горностаевка в Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли два человека. Также в результате обстрелов со стороны Киева погибли две женщины в Донецке и Горловке, еще девять человек ранены в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке.

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