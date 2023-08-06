ВСУ обстреляли автомобильный мост в Херсонской области – Сальдо

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы Херсонской области, украинские войска выпустили двенадцать ракет по мосту. Девять из них были сбиты ПВО. Помимо этого Сальдо рассказал о повреждении Стрелкового месторождения в городе Геническ.

Владимир Сальдо отметил, что в результате обстрелов оказался ранен один мирный житель, который в момент прилета оказался на мосту.

"Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", – сообщил Сальдо.

При этом руководитель Херсонщины подчеркнул, что разрушенный мост не имел важного стратегического значения. Повреждения моста не велики и будут устранены в кратчайшие сроки.

"Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей", – отметил Сальдо.

Ранее сообщалось, что украинские войска подвергли обстрелу село Горностаевка в Херсонской области. Тогда в результате атаки погибли два человека. Также из-за обстрелов со стороны киевского режима погибли две женщины в Донецке и Горловке. Еще девять человек оказались ранены в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке.