Две женщины погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны Киева – Пушилин

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

В результате обстрелов со стороны Киева погибли две женщины в Донецке и Горловке, еще девять человек ранены в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины - в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранены девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждения получили 10 жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой, один объект гражданской инфраструктуры - в Петровском районе столицы региона», — написал Денис Пушилин.

Также врио главы ДНР отметил, что в этот день было зафиксировано 48 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, выпущено 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за минувший сутки ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области и выпустили почти 90 снарядов. Под удары попали пять районов, общее число выпущенных снарядов достигло 87.