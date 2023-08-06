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Украинские войска подвергли обстрелу село Горностаевка в Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

"В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения несовместимые с жизнью два мирных жителя", – передает РИА Новости сообщение экстренных служб региона.

Там уточнили, что накануне противник выпустил по селу 14 снарядов. Кроме того, в ночь на 6 августа украинские силы продолжили наносить удары по Новой Каховке, Каховке, Солонцам и Алешкам. Был зафиксирован прилет 32 снарядов.

Ранее Вооруженные силы Украины меньше чем за час десять раз обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике из артиллерии натовского производства.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российская система противовоздушной обороны сбила 12 дальнобойных ракет Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины пытались разрушить железнодорожный путь между Херсонской областью и Крымом.

По его словам, обломками сбитых ракет были незначительно повреждены будка станционного работника и контактная линия.



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