Число погибших от удара молнии у Белого дома возросло до 3 – СМИ

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Число погибших в результате удара молнии в Лафайет-парке у Белого дома в Вашингтоне возросло до трех. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что от полученных травм скончался 29-летний мужчина. Его имя пока не разглашается.

Ранее стало известно, что от удара молнии также скончалась супружеская пара – 76-летний Джеймс Мюллер и 75-летняя Донна Мюллер.

Инцидент произошел в пятницу. Как сообщала пресс-служба пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона, всего от удара молнии пострадали четыре человека.

Сотрудники экстренных служб доставили в больницы двух мужчин и двух женщин с тяжелыми травмами, представляющими угрозу жизни.

Ранее сообщалось, что 11 человек погибли от удара молнии в Индии. Трагедия произошла, когда люди фотографировались на фоне местной достопримечательности – сторожевой башни форта Амер.

