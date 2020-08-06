В ОНК сообщили о захвате своего офиса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказали о захвате своего офиса в Москве. Соответствующее завлечение сделал ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников, пишет РИА Новости.

"Неизвестные лица захватили здание", – рассказал Мельников журналистам.

Он отметил, что здание, о котором идет речь, находится по адресу: Крапивенский переулок, дом 3, строение 1.

По информации ответственного секретаря, представителей комиссии не пускают в здание. Многие коллеги Мельникова ждут возвращения внутрь у ворот.

В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали ситуацию. Подтверждения о случившемся от полиции не поступало.

Ранее в отделение "Альфа-Банка" по адресу "улица Земляной Вал, дом 41, строение 1" вошел представитель курьерской службы и стал угрожать взрывом посетителям и сотрудникам банка. По информации СМИ, он удерживал в заложниках до шести человек.

На месте происшествия работал СОБР Росгвардии, с захватчиком банка вели переговоры. Инцидент завершился захватом злоумышленника, который был задержан в результате штурма здания.