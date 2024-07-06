Шебекино в Белгородской области находится под обстрелом ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Город Шебекино находится под обстрелом украинских войск. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Белгородской области.

Жителей города призвали спуститься в подвал или иное подходящее укрытие. На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Аналогичная угроза также была введена на территории Липецка. Местные власти рекомендовали жителям по возможности не выходить из дома и не подходить к окнам.

В Краснодарском крае в результате атаки дронов этой ночью были повреждены несколько гражданских объектов в ряде районов. В частности, в Павловском районе загорелся резервуар по хранению топлива после падения обломков беспилотника на местную нефтебазу.