МВД РФ предъявило обвинение экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой

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МВД РФ предъявило обвинение бывшему заместителю министра науки и высшего образования РФ Валентине Переверзевой по делу о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Переверзевой Валентине Викторовне предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). <...> Дело расследует Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Москве", – уточнил собеседник информагентства.

На днях фигурантом уголовного дела стал проректор РАНХиГС Максим Назаров. Ему было предъявлено обвинение по аналогичной статье. Поводом для преследования стала серия фиктивных трудоустройств сотрудников Минобрнауки в вуз в 2018 году.

Известно, что фигурантами дела также являются экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук "Шанинка" Сергей Зуев. Назарову в настоящее время избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

РАНХиГС признан потерпевшей стороной по делу о фиктивном трудоустройстве. Известно, что академия оказывает помощь правоохранительным органам.

