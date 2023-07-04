18:04Общество
Путин не обсуждал с Комиссаровым дело, фигурантом которого стал проректор РАНХиГС – Песков
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин во время встречи с выпускниками школы губернаторов РАНХиГС не обсуждал с исполняющим обязанности ректора учебного заведения Андреем Комиссаровым уголовное дело, фигурантом которого стал проректор академии Максим Назаров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3 июля Назаров стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки РФ в РАНХиГС.
Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Позже РАНХиГС был признан потерпевшей стороной по делу о фиктивном трудоустройстве. Отмечалось, что академия оказывает помощь правоохранительным органам.
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