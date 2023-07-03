03 июля, 18:57Происшествия
РАНХиГС признали потерпевшей стороной по делу о мошенничестве с трудоустройством
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Следственные органы признали Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) потерпевшей стороной по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки России в вуз в 2018 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.
Отмечается, что академия помогает правоохранительным органам. Уточняется, что проректору РАНХиГС Максиму Назарову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении него ведутся следственные действия.
3 июля Назаров стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
В июле прошлого года Назарова назначили временно исполняющим обязанности ректора высшего учебного заведения на период отсутствия Владимира Мау.
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