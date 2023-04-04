Экс-замминистра просвещения Ракова в суде признала вину в хищениях

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев признали вину в хищениях средств из бюджета, сообщает РИА Новости.

Слушание дела проходит в Никулинском суде Москвы. Почти все остальные фигуранты также полностью признали вину. Управляющий директор Сбербанка Евгений Зак отдельно заявил, что раскаивается в содеянном.

Также частично вину признал лишь проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов. При этом Кристина Крючкова из "Шанинки" воздержалась от комментариев.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Сообщалось, что в 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позже Раковой было предъявлено еще одно обвинение в мошенничестве. Уточнялось, что ущерб по нему оценивается более чем в 9 миллионов рублей. Кроме нее, фигурантами дел стали еще ряд лиц, которые принимали участие в схемах незаконного вывода денег.

Вместе с Зуевым и Раковой по делу проходят ее гражданский муж Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" того же Сбербанка Максим Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова и проректор РАНХиГС Иван Федотов.



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