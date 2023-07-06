Пожар на АЗС в центре Москвы локализовали

Фото: телеграм-канал "112"

Пожарные локализовали возгорание на автозаправочной станции в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"В 09:39 <...> поступило сообщение о пожаре по адресу Комсомольский проспект, 51. <...> Пожарные приступили к ликвидации загорания. Принятыми мерами пожар локализован в 09:58", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данных о пострадавших нет.

О возгорании стало известно утром 6 июля. Сообщалось, что на пересечении ТТК и Комсомольского проспекта горит одна из колонок АЗС.

Ранее пожар произошел на складе с покрышками в Санкт-Петербурге. Его площадь доходила до 3,5 тысячи квадратных метров. Позже открытое горение удалось ликвидировать. В тушении возгорания участвовал 41 человек и девять единиц техники.

