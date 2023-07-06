АЗС загорелась в центре Москвы

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Автозаправочная станция загорелась в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренны службы.

"На пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) и Комсомольского проспекта горит АЗС. Происходит открытое горение колонки", – уточнили источники журналистов.

Накануне в Санкт-Петербурге по адресу Фрунзенский район, улица Салова, дом 27, загорелся склад с покрышками. Отмечалось, что на пике площадь пожара увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади 3 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли до 95 человек и 28 единиц техники. Открытое возгорание ликвидировали вечером в 20:59 по московскому времени.

