Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Лефортовском тоннеле столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Из-за аварии перекрыты левая и средняя полосы. Образовался затор на 1,5 километра.

Ранее на севере Москвы машина наехала на коляску с младенцем, в результате чего ребенок выпал и получил травмы. Специалисты оказали ему первую помощь. У ребенка диагностировали ушибы мягких тканей головы.

До этого в Свердловской области в результате наезда автобуса на остановку погибли шесть человек. Пострадали 15 человек, их госпитализировали. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса.