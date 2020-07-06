Защита обжаловала приговор по делу режиссера Серебренникова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова за хищение около 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа", сообщает ТАСС.

"В Мещанский суд Москвы поступили жалобы на обвинительный приговор по делу "Седьмой студии" от осужденного Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осужденного Юрия Итина", – сообщили агентству в суде.

26 июня Мещанский суд столицы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно. Режиссер также должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

По решению суда к условным срокам приговорены также два фигуранта дела автономной некоммерческой организации "Седьмая студия": Алексей Малобродский осужден на два года, Юрий Итин – на три. Софье Апфельбаум был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Также суд взыскал с Серебренникова и двух его соучастников ущерб в 129 миллионов рублей. Платить не будет только Апфельбаум, которая, согласно приговору, не участвовала в хищениях, но допустила халатность.

Фигурантов обвиняют в хищении денежных средств при реализации проекта "Платформа". Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта, на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

