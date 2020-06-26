Суд приговорил к условным срокам двух фигурантов дела "Седьмой студии"

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Мещанский районный суд Москвы приговорил к условным срокам двух фигурантов дела автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" – Алексея Малобродского осудили на два года, Юрия Итина – на три, сообщает Агентство "Москва".

Еще одному фигуранту дела автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум назначен штраф 100 тысяч рублей. Однако суд освободил ее от наказания в связи с истечением сроков давности преступления.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Малобродского к пяти годам колонии общего режима, Итина и Апфельбаум – к четырем годам колонии общего режима. Также обвинение попросило оштрафовать Малобродского на 300 тысяч рублей, Итина и Апфельбаум – на 200.

Ранее по этому же делу Мещанский суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно. Прокурор просил для него шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Также суд взыскал с Серебренникова и двух его соучастников ущерб в 129 миллионов рублей. Платить не будет только Апфельбаум, которая, согласно приговору, не участвовала в хищениях, но допустила халатность.

Имущество фигурантов дела также остается под арестом. В частности, арест наложен на автомобиль Skoda Octavia продюсера Алексея Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии, ювелирные украшения и денежные средства – 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов.

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Расследование уголовного дела было завершено в 2018 году, с октября того же года его рассматривал Мещанский суд Москвы. В сентябре 2019 года дело вернули в Генпрокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения.

Позднее Мосгорсуд отменил это решение. Дело "Седьмой студии" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. Фигурантов обвиняли в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.