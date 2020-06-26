Суд оценил отрицание Серебренниковым вины как способ избежать ответственности

16:36
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Мещанский суд в Москве при вынесении приговора Кириллу Серебренникову посчитал, что отрицание его вины в хищении 129 миллионов рублей является способом избежать ответственности. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд критически оценивает показания Серебренникова, Итина, Малобродского, расценивая их как попытку избежать наказания", – огласила приговор судья Олеся Менделеева.
Суд в пятницу приговорил режиссера к условному сроку наказания по делу о хищении средств. Судья заявила при оглашении приговора, что "исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания".
До этого гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для режиссера Кирилла Серебренникова. В отношении троих других фигурантов дела "Седьмой студии" прокурор просил суд о наказании сроком от четырех до пяти лет лишения свободы. Утверждалось, что государственное обвинение считает доказанной вину фигурантов дела "Седьмой студии" в хищении денежных средств.
Ранее стало известно, что режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве. В суде отметили, что он и продюсеры "Седьмой студии" объединились в организованную группировку и похитили часть денежных средств, сформировав для этого преступный план.
Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.
Суд признал экспертизу, которая установила хищение денег по делу "Седьмой студии"
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