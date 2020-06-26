Суд оценил отрицание Серебренниковым вины как способ избежать ответственности

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Мещанский суд в Москве при вынесении приговора Кириллу Серебренникову посчитал, что отрицание его вины в хищении 129 миллионов рублей является способом избежать ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд критически оценивает показания Серебренникова, Итина, Малобродского, расценивая их как попытку избежать наказания", – огласила приговор судья Олеся Менделеева.

Суд в пятницу приговорил режиссера к условному сроку наказания по делу о хищении средств. Судья заявила при оглашении приговора, что "исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания".

До этого гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для режиссера Кирилла Серебренникова. В отношении троих других фигурантов дела "Седьмой студии" прокурор просил суд о наказании сроком от четырех до пяти лет лишения свободы. Утверждалось, что государственное обвинение считает доказанной вину фигурантов дела "Седьмой студии" в хищении денежных средств.

Ранее стало известно, что режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве. В суде отметили, что он и продюсеры "Седьмой студии" объединились в организованную группировку и похитили часть денежных средств, сформировав для этого преступный план.

Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

