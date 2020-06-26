Суд признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мещанский районный суд столицы признал руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве, сообщает Агентство "Москва".

"Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Константин Малобродский совершили мошенничество", – начала оглашать приговор судья Олеся Менделеева. Суд признал режиссера руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги.

Из приговора следует, что Серебренников и двое продюсеров "Седьмой студии" Малобродский и Итин, объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, похитили часть денежных средств и вывели их из бюджета организации.

В то же время суд выяснил, что бывшая сотрудница Минкульта и четвертый фигурант дела Софья Апфельбаум "не была осведомлена о преступном характере происходящего, действовала самостоятельно". По словам судьи, она была введена в заблуждение Серебренниковым.

Согласно обвинению, Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". В связи с этим суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на халатность.

Наказание для обвиняемых суд назовет в заключительной части приговора.

Ранее гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для режиссера Кирилла Серебренникова. В отношении троих других фигурантов дела "Седьмой студии" прокурор просил суд о наказании сроком от четырех до пяти лет лишения свободы. Утверждалось, что государственное обвинение считает доказанной вину фигурантов дела "Седьмой студии" в хищении денежных средств.

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Расследование уголовного дела было окончено в 2018 году. С октября того же года его рассматривал Мещанский суд Москвы. В сентябре 2019 года дело вернули в генеральную прокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения. Позднее Мосгорсуд отменил данное решение.

Дело АНО "Седьмая студия" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. Фигурантов обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

До этого в ходе судебного процесса адвокат режиссера объяснял, что Серебренников являлся художественным руководителем без административно-хозяйственных функций. По словам правозащитника, к финансовой деятельности его подзащитный отношения не имел.

По мнению прокурора, Кирилл Серебренников заслуживает наказания в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей. Ко всему прочему, он ранее попросил приговорить к реальным срокам наказания других фигурантов дела.

Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

